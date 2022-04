Frédérique DELANNOY

Mon expérience professionnelle témoigne de ma capacité d'adaptation à plusieurs secteurs et à différents postes, principalement dans la vente aux professionnels y compris à l'Export et le développement marketing.



Je recherche aujourd'hui un nouveau challenge dans la Région Alsace, les cantons de Bâle et Bâle Campagne ou le Land Allemand voisin dont je pratique couramment la langue et où j'ai exercé avec succès auprès de nombreux chefs d'entreprises clients et prospects.



Dynamique et dotée d'un relationnel efficace, je suis disponible dès aujourd’hui pour relever vos prochains challenges!



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Commercial export

Gestion de projet

Assistanat de direction

Vente B2B

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client

Relationnel

Prospection commerciale