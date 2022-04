Frédérique DELCOURT

Après des études d'Histoire de l'Art, dix années dans un cabinet d'Expertise en Archéologie, après avoir donné des cours de cartonnage puis travaillé en entreprise et dans la communication, je reviens à la création artisanale et artistique. Je travaille maintenant la terre, en plus du carton (depuis 20 ans). Je fabrique, vends des sculptures et des objets décoratifs; j'anime des ateliers.



Mes compétences :

Microsoft Excel