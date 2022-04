Frédérique DELPORTE

Après des études en psycholinguistique et en ressources humaines, j'ai travaillé au sein d'antennes emploi pour les groupes Vivendi et Delmas. Ces missions terminées, j'ai intégré Mondial Assistance France (Allianz Global Assistance) afin de collaborer à la création du service emploi. Depuis, conception de prestations de gestion de carrières, contacts commerciaux, formation de collaborateurs et, bien sûr, accompagnement de personnes en réflexion sur leur parcours professionnel sont mes missions. Je soutiens, conseille, réfléchis avec des professionnels de tous secteurs, de tous âges et de tous statuts pour leur permettre d'atteindre leur objectif : évolution de carrière, retour à l'emploi, réparation professionnelle et remotivation suite à des épisodes relevant des risques psychosociaux, ou encore reconversion. Ayant toujours eu à cœur d'affiner mon approche des personnes que je rencontre, je me suis formée au fil des années et continue de le faire : coaching, psychologie du travail au CNAM, gestalt, communication non violente sont des outils de travail précieux.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Conseil