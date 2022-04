Frédérique DEPARIS

Double parcours : Etudes de marché/Prospection et Gestion du processus export, organisation et suivi du transport International.

Diplômée d'une licence LEA Anglais-Italien et d'un Master de Commerce International.



Expérience en tant que :



- Order Fulfilment Analyste / Gestionnaire Export chez Michelin. Planification Transport Usines Intra Europe + Analyse du Transport Organisé (navettes etc...) + Coordinatrice de flux ( en cas de problématiques magasins).

- Assistante Export chez un dépositaire pharmaceutique (gestion et suivi des commandes export pour un laboratoire, organisation du transport international).

- Business Developer / Responsable export de TPE de Cosmétiques : Etudes de marchés, prospection, création et gestion du service Export

- Chargée export en CCI : Etudes de marchés, prospection, recommandations stratégiques pour plusieurs entreprises (Cosmétiques, Tuyauterie Industrielle, Arts du Spectacles)

- Assistante export dans une TPE d'articles de sport : Etudes de marchés, prospection, stratégie d'entreprise et marketing, gestion des opérations d'Import-Export



Mes compétences :

Commerce international

Stratégie d'entreprise

Logistique

Marketing

Business development

Etudes de marchés