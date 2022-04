Frédérique DESMET

Et si vous faisiez sourire votre avenir ?



Si vous voulez faire du commerce autrement, vous engagez pour un projet durable et des marques fortes, développer votre âme « d’intra-preneur », venez participer au projet ACT FOR KIDS du groupe !



Rejoindre ÏDKIDS, c'est :

- Mettre votre passion du produit au service d'un VRAI projet, au sein d'un groupe ambitieux et porteur de valeurs fortes,

- Grandir chaque jour en faisant le choix de la curiosité, de l'ouverture et de la remise en cause,

- Faire pétiller votre carrière de projets riches et de rencontres passionnantes.



En tant que Directrice Régionale IDKIDS (Okaidi, Obaibi, Oxybul Eveil et jeux) sur la zone Paris-Ile de France, je suis en constante recherche de nouveaux talents « libérateurs d’énergie et intra-preneurs » sur des postes de

- Responsable de magasin

- Adjoint de magasin

- Conseiller de Vente



N’hésitez pas à m’envoyer votre CV si un poste chez IDKIDS vous tente !





Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur : http://www.idkidsgroup.com/fr/job-offers.html



Mes compétences :

Informatique: Pack office

Mode: Analyse des tendances

Anglais: Englishtown

Formation: Management (Mentallyfit)