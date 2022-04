Après 10 années passées dans le domaine RH en tant que Responsable du Personnel, je me suis orientée sur la mise en place de Système d'Informations RH en 1999.



Consultante SAP HR chez Thalès IS puis CSC de 1998 à 2002, je travaille depuis 2003 en entreprise sur la gestion et l'évolution du SIRH, la mise en place de nouveaux projets, etc...