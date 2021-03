Frédérique DIGARD

Maître en Hypnose Ericksonienne, diplômée en Coaching et en Neurosémantique, je me suis aussi formée à l 'EFT (Emotional Freedom Technique) ainsi le travail thérapeutique que je pratique est une approche globale en couvrant le champ mental, symbolique, émotionnel et énergétique de la personne.

Le coaching comme la thérapie est pour moi un état d'esprit, pas seulement l'application de toutes les techniques auxquelles je suis formée mais essentiellement une relation de partenariat et de confiance.

J'ai conçu Psydeclic.fr pour vous permettre de faire plus facilement le pas vers un coach ou un thérapeute, qui, en toute confidentialité et rapidement vous apportera une écoute active et une aide constructive. Par téléphone ou en ligne, par chat ou par e-mail, pour une thérapie ou un coaching, je vous accompagne efficacement. Je vous reçois aussi à La Rochelle avec un autre type d'accompagnement.

Quand on est en souffrance on est coupé de soi et on a des difficultés à prendre conscience de ses véritables sentiments et de ses besoins réels, donc de vivre pleinement son quotidien.

Quel que soit le mal-être, il est un obstacle à notre croissance, à l’accomplissement de soi. La souffrance est un signal d’alarme, tout comme la maladie, pour nous permettre de remettre en question notre mode de vie, certaines de nos croyances et d’envisager un autre scénario de notre vie.

Nous possédons tous en nous les ressources et les forces d’évolution nécessaires à notre propre maturation, celles qui nous permettent d'accéder à une plus grande liberté intérieure.

Mon accompagnement permet de stimuler ce potentiel en sommeil souvent ignoré.

En apprenant à mieux vous connaître et à comprendre certains modes de fonctionnement, vous pouvez plus facilement décider de changer certains comportements qui vous nuisent. De cette façon vous trouver confiance en vous pour savoir quel est le bon choix à faire et ainsi vous êtes plus authentique et en accord avec vos valeurs.



Qualité de vie et de santé

Estime de soi, affirmation de soi, confiance en soi, Gestion du stress, du sommeil, des émotions…

Anxiété, état dépressif, colère

Phobies (animaux, orage, déplacement, eau, espace clos ou sans limite…)

Dépendances affectives …



Troubles psychosomatiques

Problèmes de peau, douleurs



Aides professionnelles

Confiance, organisation, concentration, préparation aux examens,



Difficultés

Séparations, deuil, problèmes relationnels motivation, changement de vie…



- Coach certifiée par le centre de recherche et de formation en psychologie appliquée

- Pratique de l'Ecoute active (Carl Rogers)

- Approche collaborative centrée sur la personne

- Thérapies brèves et orientées solution

- Hypnose Ericksonienne (Certification internationale MASTER en Hypnose Ericksonienne par the Society of Neuro-Linguistic Programming NLPNL)

- Neurosémantique (Diplômée à l'Institut de Neurosémantique de Bordeaux)

- Coach certifiée EFT Emotional Freedom Pratical(acupressure émotionnelle)



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Coach

Coaching

Développement personnel

Hypnose

Hypnothérapeute

Thérapie brève

Transition de vie

Onirologie Analyse de rêves

Accompagnement des personnes surefficientes