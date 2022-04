Frederique DOLE

Responsable comptable et administrative depuis plus de 7 ans au sein d’une PME d’environ 20 personnes, je supervise l’ensemble de l’activité en collaboration étroite avec le chef d’entreprise.



Diplômée de comptabilité avec une expérience de plusieurs années en cabinet d’expertise, je dirige la gestion administrative et financière.



En charge de la validation des bilans de clôture et du contrôle de gestion, je suis l'interlocutrice privilégiée avec différents interlocuteurs tels expert comptable, assureur, banquier etc…



Cette fonction a nécessité la mise en place de nombreux outils de gestion alors inexistants au sein de l’entreprise.



A ce jour, les objectifs sont atteints et ont permis la création de :

- Certification de l’entreprise (norme Afnor)

- Obtention de marchés publics

- Création d’une équipe administrative (secrétariat, aide comptable)

- Mise en place de procédures de gestion

- Suivi de gestion (retour clients, analyse des chiffres…)

- Réalisation de bilans, prévisionnels etc… en interne

- Gestion du personnel (recrutement, mise en place de mutuelle, sensibilisation du personnel aux normes, règles et politique d’entreprise…)

- Mise en place d’une politique de communication (film publicitaire…)



Titulaire également d’une attestation de capacité de transport, j’ai en charge la responsabilité des missions à accomplir : devis, validation, régulation (optimiser les déplacements des chauffeurs), validation des bons d’intervention, facturation etc…



Responsable qualité Afnor, mon rôle a aussi consisté à faire appliquer les règles de sécurité, les normes en vigueur, l’application et le respect de la politique d’entreprise, du droit du travail etc…



Ces 7 dernières années m’ont permis d’enrichir mon expérience professionnelle grâce à un poste polyvalent demandant une grande capacité d’autonomie, de réactivité, de capacité de direction etc…

Mon expérience en cabinet d’expertise comptable a sû également apporter la confiance nécessaire auprès de mes interlocuteurs lors de la présentation des bilans, et plus particulièrement auprès des Experts Comptables.



Aujourd’hui, mes objectifs sont atteints et je souhaite poursuivre mon activité professionnelle vers d’autres horizons et intégrer une nouvelle équipe pour un nouveau challenge.







Mes compétences :

