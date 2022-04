Frederique DRUEZ

Fondatrice de CREAXIA

CREAXIA est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise et développement d'entreprise.

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé tant sur le montage de votre projet que sur votre posture entrepreneuriale.

Retrouvez nous sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/creaxia.accompagnement.entreprise/





Découvrez mon témoignage sur le site je crée : http://www.jecree.com/Blog/Temoignages/AIDACREER-CREAXIA



Egalement Présidente du club d'AIDACREER...

AIDACREER est un club privé de porteurs de projets, créateurs et repreneurs d'entreprise.

Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook

https://www.facebook.com/aidacreer ou sur votre site http://www.aidacreer.fr







Après une première carrière professionnelle, je me suis réorientée, j'ai travaillé dans la création d'entreprise en tant que conseillère/formatrice au sein d'une BGE.

Ayant réussi ma licence entrepreneuriat à l'IAE de Lille, je suis actuellement en master MSG toujours à l'IAE.

Je suis sensible à l'économie solidaire et sociale.

Je suis sur un projet d'accompagnement sur des stratégies innovantes.



Mon esprit d'analyse, d'écoute et relationnel, d'autonomie et ma motivation sont des atouts qui sont pour moi indispensable pour réussir dans le domaine du conseil aux entreprises.

Parce que je suis convaincue que l'homme doit être une valeur ajoutée pour l'entreprise...



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Gestion

Conseil

Formation

Ecoute active

Montage de dossier

outil créatif mandala