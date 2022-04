Frédérique DUFOUR

Le métier d'enseignante, exercé pendant 15 ans, en France et en Espagne et le travail de développement personnel m'ont permis de mettre en lumière la pertinence et la puissance du théâtre comme outil d’apprentissage et de croissance personnelle.



En 1998, je quitte l’enseignement pour créer COMEDIA, une entreprise individuelle.



J'ai par ailleurs, créé, présidé puis dirigé l’ATELIER une association culturelle, devenue aujourd’hui une école de théâtre regroupant 140 acteurs et 7 salariés.



En 2013, je passe le relai de l'association afin de me recentrer sur COMEDIA, tout en continuant d’agir pour la culture en milieu rural au niveau d’un plus grand territoire.



Forte de mes analyses et pratiques à la fois d’enseignante, de formatrice, de directrice artistique, de metteur en scène et d’accompagnante, et enrichie d'une formation à l'accompagnement, je redéfinis mon identité professionnelle en inventant le mot comédiologue (pédagogue par le jeu alliant Technique, Artistique et Psychologique) qui permet à chacun d’accéder à son meilleur niveau de je(u).



Pour leurs vertus évolutives et intégratives, je croise aujourd'hui les outils du théâtre, de l’ennéagramme et de la danse des 5 rythmes.



En créant des passerelles entre le JEU et le JE, j'offre une approche inédite, créative et personnalisée pour Un je(u) tout en justesse.





Mes compétences :

Accompagnement individuel

Animation de formations

Direction artistique