Frédérique DUIGOU

Après avoir organisé les élections professionnelles d'AIRBUS SAS et d'AIRBUS OPERATION SAS et développé mon expérience au sein des relations sociales, j'ai pu parfaire mes compétences en tant que généraliste RH au sein du Comité d'entreprise d'AIRBUS SAS. Me voici aujourd'hui juriste en droit social au sein d'AIRBUS développant également mes compétences en matière de droit du travail sur la relation individuelle du travail.



Mes compétences :

Ressources humaines

Protection sociale

Relations collectives de travail

Responsabilité sociale des entreprises

Droit social et du travail