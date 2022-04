Frédérique DUPLAIN

De nature passionnée et déterminée, j'ai démarré ma carrière dans l'hôtellerie à l'âge de 20 ans.

De réceptionniste, à directrice marketing et ventes, j'ai toujours relevé avec défi et ambition les "challenge"qui s'offraient à moi.

Véritable ambassadrice de mon île, je n'ai pas hésité à parcourir l'Europe pour assoir la notoriété des hôtels qui m'ont fait confiance. J'ai ainsi eu l'occasion de construire mon propre réseau de contacts dans le monde du tourisme, et entretenir avec eux des relations privilégiées.

En 2006 je me suis attelée à un tout autre défi en participant à l'ouverture du premier hôtel spa 4 étoiles du sud de la réunion, avec sous ma responsabilité une nouvelle équipe de 30 personnes que j'ai eu plaisir à recruter et former. J'ai poursuivi cette belle aventure avec la mise en place d'un département marketing et commercial en 2010.







Mes compétences :

Building Management

Coaching

Coaching d'équipes

Commercial

Communication

Conseil

Formation

Hébergement internet

Hôtellerie

Internet

Management

Marketing

Plan d'actions

Pricing

Stratégie

Team building

Tourisme

Web