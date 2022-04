Frédérique EL BAOUNE

Volontaire et motivée par une Entreprise dynamique, c'est avec intérêt que je vous propose ma candidature pour mettre à votre service mes capacités de réactivité, d'autonomie et d'investissement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Actualisation des tableaux de bord

Gérer le classement et l’archivage des documents

Gestion des ressources humaines

Rédiger des écrits professionnels

Collecte des éléments nécessaires au traitement de

Gestion du planning et des équipes

Accueil des clients

Accueil téléphonique

Accueil physique

Gestion du courrier et des mails

Prévoir et organiser des actions de communication

Traitement de l'information