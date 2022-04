Frederique FERON

Dynamique, rigoureuse et animée par un grand sens de l’organisation, j’ai à cœur de satisfaire le client tout en respectant la stratégie de l’entreprise.

A l’écoute, j’apprécie le travail en équipe et sais favoriser les relations interservices pour développer l’amélioration continue des process et des prestations.



Mes compétences :

Supply Chain

Amelioration Continue

Pack Office (Excel,Access ,power point)

SAP

Import/Export

Continuous Improvement

Microsoft Access

SAP MM