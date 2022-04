Frederique FILIOT

Assiste le Directeur Régional dans l'organisation et l'optimisation de ses activités

Gère et traite les informations concourant à la prise de décision

Manage l'équipe des assistantes de direction et garantit la performance, la qualité et la continuité des services rendus par son équipe

Anime le réseau des assistantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Est en charge de la mise en oeuvre et du suivi de la gouvernance

Est membre de la cellule de crise régionale

Garantit la qualité de service rendu dans l'esprit d'une relation client/fournisseur

Réceptionne et diffuse les informations selon des critères de délais, de pertinence et de confidentialité.

Supervise l'organisation et la préparation d'événements de portée politique en lien avec le service communication et la direction de cabinet du Directeur général.

Développe un réseau de relations internes et externes

je possède de réelles qualité relationnelles et organisationnelles



Mes compétences :

Animation de réunions

Gestion d'agenda

Relations humaines

Organisation d'évènements

Management

Animation d'équipe