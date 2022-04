Frédérique FISCHER

Après avoir travaillé plus de 15 ans en tant que secrétaire puis assistante commerciale, j'ai eu l'oportunité de me lancer dans la conception de sites dès les débuts d'internet.



Durant ces dix dernières années, j'ai tenu le poste de webmaster, intégrateur html dans une petite entreprise de multimedia. J'ai eu à analyser les besoins des clients, les conseiller, gérer les noms de domaines, concevoir et proposer des maquettes graphiques de sites internet, en effectuer les découpages et les intégrations en HTML et CSS2.



Peu de temps après avoir quitté cette petite entreprise, j'ai intégré une société de mobilier de bureau pour laquelle j'effectue les mises à jour de plusieurs sites après en avoir créé deux, dont un d'e-commerce.



Mes compétences :

Webmaster

photoshop

intégrateur front html/css

css/css3

html 5