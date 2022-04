Frédérique FLEURETTE

Je suis actuellement assistante de direction dans l'édition, au sein d'un magazine haut de gamme. Avec 15 ans d'expérience dans l'assistanat, j'ai acquis un grand niveau de compétences qui me rend autonome auprès de directeurs et d'une équipe de 30 collaborateurs.



Mes compétences :

Flexibilité

Organisation du travail

Gestion administrative

Autonomie

Gestion budgétaire

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Agréable et souriante

Polyvalente