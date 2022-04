Frederique FORESTIER

Vous souhaitez prendre un avis pour la mise aux normes, la décoration, un agrandissement ou une construction d'un bien public ou privé.

Je vous propose de mettre à votre service mes compétences et ma créativité afin de vous accompagner dans votre projet.

Il s’agira d’établir une programmation pour déterminer dans un premier lieu les points forts et les points à valoriser.

D’évoquer les propositions éventuelles et de translater les surfaces envisagées en coût afin d’établir une bonne lisibilité de la cohérence du projet.



