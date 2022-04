Frédérique FOUCHÉ

De formation commerciale depuis plus de vingt ans et plus récemment en gestion d'entreprise, j'ai acquis de solides compétences techniques me permettant de manager une équipe et de gérer un centre de profit.

Habituée aux univers exigeants, je recherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer dans lesquelles je pourrais mettre à profit cette expérience ainsi que mes qualités relationnelles.

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je souhaite mettre ma motivation et mon profond désir de collaborer à construire de grands projets en intégrant un groupe dynamique, compétitif et innovant.





Mes compétences :

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft Windows 9x

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel