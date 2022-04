Frédérique FRÈDÈRIQUÈ

Bête curieuse, je cherche je fouille, au fond des bois, dans mes idées, et celles des autres et quand je trouve, je partage alors j'explique , j'explique encore, jusqu'à ce que je trouve le mot juste, celui qui résonne, qui réveille ... Souvent les mots n'en sont pas, ils sont un geste, un soutien, toutes ces choses qui vous amène à être et font que vous serez.

C'est alors que peut être nous nous comprendrons, nous marcherons ensemble le temps de quelques énigmes, de mots, de couleurs ou autres surprenants individus. Toutes sortes d’énigmes - mouton à cinq pattes, ogre en peluche ou pelures d'oignons - que nous résoudrons peut être ou pas. Le monde s'en chargera... ou pas ! Drôle d'idée me direz vous. Mais qui m’ôtera la joie de donner un canne à celui qui ne peut marcher?