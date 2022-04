Frédérique GALLOU

Je suis une autodidacte. J'ai quitté l'école en fin de troisième et le travail que l'on me proposait à l'époque ne correspondait pas à mes envies de carrière. J'ai voulu évoluer alors je me suis formée. Tout d'abord, j'ai appris la dactylographie, puis j'ai lu tout ce qui pouvait avoir un rapport avec le métier de secrétariat. J'ai réussi à trouver un job en tant que secrétaire bibliothécaire dans un gros comité d'entreprise, ce qui m'a permis d'avoir une expérience professionnelle. Ensuite, je suis rentrée dans un centre de documentation touristique en tant qu'assistante et j'ai pu y remplacé le responsable durant un an.



J'ai voulu élever ma fille et les enfants de mon conjoint durant 5 ans, c'est pourquoi je recherche actuellement un job qui serait en adéquation avec ma vie familiale et mon envie de reprendre une activité professionnelle.