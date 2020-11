Frédérique GAYRAUD

Mes vingt ans d'expérience professionnelle en système de management intégré, qualité, santé sécurité et environnement, me permettent aujourd'hui de disposer dune expertise pointue sur ces domaines.



Consultante, formatrice et auditrice qualité, sécurité et environnement (ICA ISO 9001 ; ISO 45001 ; ISO 14001 ; ISO 13485) pour le Qualipole Association et Certification, je suis notamment spécialiste, de part ma formation initiale, des systèmes de management qualité dans les laboratoires de contrôle (ISO 17025) et de biologie médicale (ISO15189).



Également auteur ayant participé à la rédaction de louvrage Piloter et animer la qualité, Éditions Technique de l'ingénieur, je suis naturellement convaincue de la nécessité de cette démarche dont l'objectif est de satisfaire les clients.



Mes compétences :

Conseil

Management

Accompagnement

Gestion de projet

Formation

Audit