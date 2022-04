Frédérique GENESTINE

Diplômée en Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, j’ai acquis rigueur et méthodes qui, alliées à mon tempérament ouvert et dynamique, m’ont permis de travailler dans le domaine de la Communication, sur différents supports média.



Mon parcours atypique, témoignant de ma curiosité et de ma volonté d’aller jusqu’au bout de mes passions, a été l’occasion d’acquérir un grand sens du travail en équipe et de l’organisation, et fait preuve de ma capacité d’adaptation et de mon autonomie.



J'ai ainsi développé une double compétence Marketing/Evénementiel.



Mes compétences :

Communication

Publicité

Marketing

Evénementiel

Médias