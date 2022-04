Frédérique GIACOMAZZI

Graphiste Freelance depuis novembre 2000, je travaille tant pour le Web que l’Édition, en création et en exécution.



Logotypes, chartes graphiques, webdesign, plaquettes



Un éventail non-exhaustif de mes réalisations est visible sur mon site internet :Array



Depuis avril 2012 : lancement de ma ligne d'objets mode et déco WAX by FGLF :Array



Mes compétences :

Création graphique

Relations Presse

Développement web