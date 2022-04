Frederique GIANNOTTA

Bonjour,



Formatrice Expert dans le domaine de la relation clients à distance, j'évolue depuis une vingtaine d'années dans l'univers des services clients. Je dispense aujourd'hui, entre autres interventions, des formations dans le domaine du management des équipes, de la négociation commerciale, de la communication, de la négociation-vente, du Marketing Direct et de la GRC.

J'interviens également à l'IUT de Tours, au sein des départements TC et TC2A.

J'occupe le poste de Directrice des études en Licence Pro Commerce Option Technico-commerciale depuis septembre 2016.



Mes compétences ?



Analyse des besoins de formation.

Elaboration des méthodes et outils pédagogiques appropriés.

Transmission des savoirs et savoir-faire inscrits dans une progression pédagogique.

Animation et coordination d'une équipe de travail.

Connaissance du milieu bancaire (produits, besoins, ressources, outils, clientèle etc.)

Connaissance des enjeux de l'univers des centres de contacts.

Formation de la ligne managériale des centres de contacts.

Formation des commerciaux et technico-commerciaux en prospection et techniques de vente.





Je suis en recherche active de nouvelles missions de formation (Freelance et vacation)



Merci de votre visite.



Frédérique Giannotta



Communication

Vente

Accompagnement

Management

Formation