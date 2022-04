Frederique GILLEN-JOINEAU

Jacheteunlogement.com

UN OUTIL UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER



En quelques clics,

Etablissez un diagnostic sur la capacité d'acquisition réelle d'un ménage

ou

Établissez un plan de financement réaliste pour une acquisition précise.

Un service en ligne unique, facile à utiliser, peu onéreux et utile !

Offrez à vos clients

le meilleur service

en aidant les acheteurs potentiels à déterminer les montants d'acquisition auxquels ils peuvent prétendre; le SEUL logiciel qui prend en compte les aides régionales, fiat un lissage exhaustif- bref, ce que ne font pas les agences -ni même les banques qui commencent à trouver que notre logiciel est LE PLUS COMPLET.



jacheteunlogement.com

une boîte à outils pour les accédants à la propriété



Calculateurs disponibles

Echéances d'un prêt

Calcul des frais de notaire

Votre droit au PTZ

Simulation d'une opération d'accession





Près d'un ménage français sur trois rembourse un crédit à la consommation !



Nos simulations tiennent compte cette réalité, dont les conséquences sur la capacité d'emprunt d'un ménage peuvent être très importantes et restent difficiles à appréhender, même pour un expert.

Nos simulations sont réalistes et aucun poste de dépense n'est omis : les frais de notaire, d'assurance et de garantie d'emprunt sont automatiquement et systématiquement calculés.

Nos simulations sont optimisées et le prêt bancaire estimé nécessaire à l'acquisition est lissé lorsque le ménage bénéficie simultanément d'un PTZ+ ou supporte des crédits en cours. Cette technique financière, couramment utilisée par les établissements bancaires, permet à l'acquéreur de supporter une mensualité constante tout au long de la période de remboursement des crédits et d'emprunter davantage.



Il est également possible d'effectuer un diagnostic sur les capacités d'acquisition d'un ménage, sans lien avec un bien précis (voir les exemples visibles sur le siteArray).

05 63 42 11 32



Mes compétences :

Formation professionnelle

Informatique

Formation

Enseignement

Pédagogie

Gestion de projet