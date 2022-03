Frédérique GROFFE

"Eveil du corps, réveil de la vie" : thérapie psycho-corporelle



Le corps garde en mémoire les émotions qui n'ont pas pu être exprimées.

La crispation corporelle et psychique qui en résulte limite notre potentiel d'action dans la vie.

L'accompagnement thérapeutique autorise l'expression de ces émotions, permet de mettre des mots sur celles-ci et de les reconnaître.

Cette libération entraîne une nouvelle connexion aux ressources intérieures.

La perception de soi et du monde se transforme et donne un nouvel élan à la vie.

Toute personne se trouvant face à des difficultés ponctuelles (choix de vie, relations difficiles...) ou récurrentes (schémas répétitifs, addictions...)

peut s'engager sur ce chemin d'affirmation de soi.



Mon cabinet se trouve à l'ouest de Toulouse (L'Isle Jourdain).

Je vous reçois sur rendez-vous au 0612290071.



www.somatotherapeute-fgroffe.fr