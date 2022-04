Frederique GUENOT

Diplômée de Sciences Po, de l’ESJ Paris et du Master Marketing et Communication d'Assas, j'ai été responsable de communication dans des environnements variés d'entreprises, de fédérations patronales et de collectivités locales.



Aujourd'hui, j'interviens dans l’enseignement supérieur (ISCOM, ESJ, ESG, WELLER) et en presse spécialisée à titre de journaliste (Focus RH, Format Guide, Points de Ventes, Luxembourg Féminin, TLM).



Je suis également auteur de six ouvrages parus aux Editions Vocatis Studyrama.



Mes compétences :

Communication

Enseignement

Rédaction

Journalisme

Sens de l'organisation et des responsabilités

Conception

Audit

Formation

Éditorial

Presse

Édition