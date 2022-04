Frédérique HAAS

Après plusieurs années passées en Suisse ou j'ai travaillé en tant que business manager d'un centre d'affaires internationale (le World Trade Center Lausanne), je suis revenue en Provence en 2003.



Pendant 15 ans je me suis occupée de l'accueil et de l'implantation de sociétés étrangères en Suisse. Mes différentes opportunités de carrières à l'étranger notamment en France, Angleterre et Suisse, m'ont permis d'acquérir une vaste expérience internationale en matière de mobilité géographique.



C'est en 2006, suite à mon expérience de vie à l'étranger et mon retour en France que j'ai décidé de monter ma propre entreprise de relocation dans le Var.



Mes compétences :

Mobilité

Relocation