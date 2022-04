Spécialiste en contenu web, Frédérique Henrottin apporte son expertise et son support aux entreprises et aux agences dans le domaine du content marketing, de la rédaction web et des médias sociaux en tant que freelance.



Avec près de 9 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, elle dispose d'une solide expérience de la communication d'entreprise, de l'accompagnement des équipes dans la transformation digitale et de la gestion de crise.



Blogueuse et web influencer, elle collabore fréquemment avec le secteur du voyage et du marketing.



Mes compétences :

Rédaction

Twitter

Rédaction web

SEO

Adobe Premiere

Adobe InDesign CS5

Réseaux sociaux

Facebook

Adobe Photoshop

Rédaction de contenus

Communication de crise

Gestion de contenu web

Rédaction de contenus web