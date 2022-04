Frédérique HOBEÏKA

VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR OU À VENDRE VOTRE LOGEMENT ?

Spécialisée dans la transaction immobilière depuis plus de 10 ans sur le secteur Sud Rhône et Nord Isère, ma mission est de vous assister, Vendeurs et Acquéreurs, dans vos projets immobiliers, de vous aider à monter votre dossier de compromis et de vous accompagner jusqu'à l'acte authentique final.

Je serai une partenaire précieuse pour sécuriser vos intérêts et vous permettre d'atteindre rapidement votre objectif, dans le respect de la législation en constante évolution.



VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER À LA RECHERCHE D’UNE BELLE OPPORTUNITE ?

Mieux qu'un réseau, WIXPI GROUPE IMMOBILIER, est une agence traditionnelle qui propose un niveau de rémunération équivalent aux réseaux, avec une infrastructure basée à Chasse-sur-Rhône pour vous épauler tout au long de votre parcours.

WIXPI GROUPE IMMOBILIER assure vos formations et la diffusion de vos annonces sur toutes les plateformes professionnelles avec leurs remontées automatiques en tête de liste sur LEBONCOIN.

Grâce à WIXPI indépendance ne rime pas avec solitude !

De nombreux secteurs sont à pourvoir sur toute la France.

Si vous souhaitez échanger sur votre parcours, vos attentes et en savoir plus sur cette belle opportunité : contactez-moi et rencontrons-nous !

Frédérique HOBEIKA : 06.72.79.34.69 - mail : fred.hobeika@gmail.com



Mes compétences :

Transaction immobilière

Formation

Coaching, animation d'équipe