Frédérique JAULENT - ROBERT

Après une expérience de 9 ans acquise en agence d’architecture en conception de projets, je souhaite évoluer vers un poste de chargé d’opérations tant en maitrise d'oeuvre qu'en maitrise d'ouvrage.



Ma récente formation de Technicien Supérieur du Bâtiment en Economie de la construction et les périodes d’application en entreprises que j’ai effectuées m’ont permis de développer mes connaissances dans le domaine de la technique de la construction, de la gestion du projet dans le respect des objectifs de coût , délais et qualité, et dans celui des procédures administratives relatives aux marchés publics et privés.



Mes compétences :

Chargé d'opération

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage