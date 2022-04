Frédérique JESKE

Expériences: direction de centres de profit et organisations d’interet general, directions de la Communication, ventes et marketing, développement e-business, directions commerciales/business development... au sein de Groupes Médias internationaux , Communication et prestations de services B to B leaders sur leurs marchés + Direction générale d'un syndicat patronal (MEDEF)



Management d'équipes variées (lobbying, cabinet politique, communication, ventes (grands comptes, VPC...), marketing, digital, ADV, consultants, gestion de projet, éditeurs, production...) et développement d'activités.



Centres d'intérêt : management et leadership, entrepreneuriat et promotion de l'entreprise, lobbying et influence, business development, communication d'entreprise & communication politique, e-business et développement de services en ligne (e-commerce, e-marketing, projets web, communication digitale), management & team building, animation de conférences, développement de centre de profit (lancement de nouveaux produits, suivi des CA/coûts/P&L...)



Expertises :

Pilotage de centres de profit et développement business

Management et accompagnement/coaching, mentoring

Gouvernance

Développement produits/services B to B

Stratégie web marketing

Vente de services

Suivi d'une fusion d'entreprise/conduite du changement

Communication image et branding

Communication réseau, influence, lobbying



Vice-Présidente de la FNIM (Fédération Nationale de l'Information Médicale) 2008-2012

Adhérente ISIDORE (association de promotion des sites internet santé)

Membre du Conseil d'administration du SPEPS (Syndicat de la Presse et de l'Edition des professions de santé) 2012

Membre Assemblée permanente Medef 2012 - 2014 et Déléguée générale du Medef 13

Administrateur de Provence meeting, Busiboost, Entreprises 13... (2012-2014)

Animation de conférences et séminaires professionnels





Mes compétences :

Management

Développement commercial

Pilotage de projets

Marketing digital

Marketing stratégique

Business development

Direction de centre de profits

Lobbying

Conduite du changement

Webmarketing

Médias

Vente

Communication politique