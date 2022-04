Frédérique JUSTUS

Titulaire d'un Master en Art du Spectacle à finalité spécialisée, j'assure et je gère l'intégralité des projets filmiques : de l'écriture des scénarios jusqu'à la livraison des projets.

Au cours de ces dernières années, j’ai acquis une grande expérience en réalisant multiples films à travers la France, et l’Allemagne. Bourlingueuse avant tout, je suis disposée à dépasser les frontières.

J'ai un très bon relationnel avec les clients et je pense être à la hauteur de leur attente. Je suis tout d'abord professionnelle, réactive,sérieuse, imaginative, et je m'adapte à toutes

les situations de tournage.



Mes compétences :

Imaginative

Réactive

Sérieuse