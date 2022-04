Frédérique KERVELLEC

Je suis mère divorcée en charge de deux ado qui continuent leurs études, j'ai été licencié pour raison médicale, tout métiers très physique m'est interdit, mais en possession de tout mes moyens et je peux me déplacer. J'ai été assistante maternelle agréer pendant 13 ans, suite a mon divorce j'ai été obligé de changer.

J'ai fait des études de comptabilité de 1988/1990 et je souhaiterai éventuellement trouver un contrat pro dans ce domaine ou une mise a niveau, je suis volontaire, organisée, souriante et un bon contact relationnelle, et prête a apprendre, et je manie assez bien l'outil informatique, notament la saisie, word.

Je suis ouverte a toutes propositions, je veux retrouver une vie sociale et pour moi aussi, envie de travailler a nouveau.



Mes compétences :

Bureautique

Informatique

Secrétariat