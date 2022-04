Frédérique LABALETTE

Laius est une agence conseil en communication, spécialisée en créations éditoriales. Nous réalisons des supports de notoriété ou de développement commercial et accompagnons nos clients de la stratégie à la livraison de d'imprimés hors standards, conçus sur mesure. Extraits :Array



Spécialistes du design papier et du façonnage créatif, nous concevons des documents innovants, aux formes recherchées, aux finitions parfois insolites. Notre curiosité et notre expérience nous amènent à explorer une variété infinie de techniques et de matériaux que nous testons, détournons, adaptons, assemblons, afin d’élaborer des produits singuliers, originaux, du petit tirage confidentiel à la production en longues séries.



Nous menons une veille créative permanente. Ce sourcing nous permet de proposer un très vaste choix de d'ennoblissements et finitions, de recourir aux savoir-faire souvent étonnants d’artistes et artisans, de maîtriser les techniques de fabrication les plus variées.



Nous travaillons ou avons travaillé dans les secteurs du design d'intérieur, de l'architecture, des métiers du bois, de la bijouterie et de la joaillerie, l'environnement, la gastronomie, le végétai, l'art, le patrimoine et la culture.



Nos métiers :



Marketing stratégique / Conseil en communication / Territoire de marque et story telling / Design graphique / Conception-rédaction / Conseil et suivi de fabrication / Conduite de projets / Transfert de compétences.



Nos réalisations :



Imprimés d'excellence / Brochures hors standards / Dossiers de presse / Ouvrages d’entreprises / Books de créateurs / Cahiers de tendances / Song-books, Look-books / Edition personnalisée / Micro édition / Beaux livres / Catalogues d’exposition / Livres d’art / Reliure d’Art / Livres d'entreprises



Nos collaborations se prolongent très régulièrement par la conception et le développement de sites internet.



Parmi nos clients :

Le Grenier à pain - Établissements Sogal - Keolis - CAA Agencement - Groupe Martineau - Institut de Bijouterie de Saumur - Musées d'Angers - Châteaux d'Angers et de Baugé - Chlorosphère SAS - ADEME - Végépolys - La petite Marquise / Quernons d'ardoise - Subileau Traiteur - Capital Homme ...



Notre esprit :

Co-construction - Enthousiasme - Altérité - Probité.



www.laius.fr



Mes compétences :

Design

Conception

Innovation

Communication

Identité visuelle

Création

Graphisme

Édition

Management

Marketing

Stratégie