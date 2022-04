Frédérique LABRIDY

Après l'obtention d'un BAC Economique et Social, spécialité Sciences Sociales et Politiques en 2014, je décide, après de longues recherches, de me lancer dans la Communication.

Je commence par un BTS Communication que je décroche en 2016, avant d'entamer une Licence Information et Communication.

Une fois mon diplôme obtenu, je passe un concours dans le but d'intégrer un Master dans une École de Communication.

Admise à Sup de Pub (Groupe INSEEC U), je m'envole vers Bordeaux et me spécialise en Marketing Événementiel et Relations Publiques.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Marketing

Relations Publiques

Microsoft Office