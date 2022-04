Frédérique LAGIER (NIVOLIEZ)

Directrice d'agence depuis janvier 2017, je manage une equipe de 6 conseillers en assurance et épargne au sein d'une agence detenant un portefeuille de 12000 clients. Le métier de directeur d'agence chez Covea est riche par diversité des tâches qui lui incombe; celui ci pilote les résultats de son entité, contrôle la rentabilité, la qualité technique et commerciale, accompagne et monte en competence son équipe, sait fédérer son équipe autour de la stratégie entreprise, tout cela en fidelisant et développant son portefeuille cleints.