Frédérique LE NEURÈS

Billettiste, spécialiste voyage d'affaire, technicienne.

après une formation au greta val de marne d'agent polyvalent d'agence de voyages, en 1986.

J'ai depuis travaillé 12ans chez ACCESS VOYAGES, puis 6ans chez SELECTOUR BLEU VOYAGES.

Je suis à Bordeaux depuis 2006, je travaille maintenant pour American Express Voyages d'Affaires, à mi-temps depuis sep09, je réfléchis...j'ai régléchi!!!

J'ai postulé au plan de départ volontaire d'American Express, les bonnes conditions de ce départ m'ont permis de me former à mon nouveau métier : Cuisinière

Cap de cuisine en poche, je crée mon Food Truck sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, spécialité de brochettes, finger food, et petits plats d'ici et d'ailleurs. Ouverture programmée : Mars 2015.





Mes compétences :

voyages d'affaires

Tourisme

Cuisine du monde