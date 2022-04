Frederique LEROY-BILLAUD

Les deux grandes parties de ma vie professionnelle : juriste et DRH, puis Directrice de dispositifs de lutte contre l'exclusion se sont achevés... J'avais , enfoui en moi, l'envie de peindre depuis longtemps. Je peignais pour me détendre depuis une dizaine d'années, un soir par semaine dans un atelier où la convivialité prenait le pas sur le sérieux de l'art enseigné !! Après l'arrêt non souhaité de ma vie professionnelle, et meurtrie par un procès pour harcellement moral , la peinture, cette fois , fût un véritable exutoire, révélateur de beaucoup d'émotions.... Alors je me lance.... à petits pas, timidement évidemment. Pas facile !! .... d'avancer, de montrer ....de se montrer ..... Je me suis jetée à l'eau : ai fait 4 expositions ! J'ai vendu à chaque fois quand même 2 et 3 tableaux !!! J'ai fait un concours l'an dernier : remporté le 2 ième prix ! et ai vendu le tableau du-dit concours à un visiteur le jour même !



Mon recours au réseau VIADEO? Interesser des personnes qui aimeraient ma peinture, pour l'exposer dans diverses circonstances ou évènements. Attirer pourquoi pas des galeristes!....



Je n'ai pas encore de site mais vous pouvez voir sur internet l'exposition à la Galerie l'Onde que j'ai faite à COURSEULLES- SUR- MER en aout 2012 .