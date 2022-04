Frédérique LESAGE

Au-delà de la pluralité des compétences, l’entreprise est riche de collaborateurs faits de talents et d’individualités qui confèrent à l’organisation : souplesse, adaptabilité et réactivité.La démarche originale de Training Care est fondée sur le fait que chaque collaborateur doit être autonome et capable d'entretenir son équilibre : cognitif, ·émotionnel,·physique ; c’est dans ce but que Training Care développe des prestations de « Bien-être en entreprise ».

Nos interventions sont adaptées à la structure et au fonctionnement de chaque entreprise ; elles s’articulent sous formes :

. d’ateliers (Mouvements & Relaxation),

. d’animations évènementielles (Réveil meeting),

. de formations à la gestion du stress (équipes et managers)

.de coaching individuels et semis individuels via les techniques de Cohérence Cardiaque et la capacité à utiliser les émotions pour progresser.

http://www.le-sage.fr/trainingcare/



Mes compétences :

Psychologie sociale

Développement des compétences

Formation professionnelle

Recrutement

Gestion du stress

Coaching

Formation

Gestion des ressources humaines

Conseil