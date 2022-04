Frédérique LÉTIENNE

Traductrice technique professionnelle, délibérément à mon compte, depuis plus de 20 ans. Langues de travail : anglais, français et espagnol. Excellente utilisation des principaux outils informatiques de traduction assistée par ordinateur. Soucieuse de la qualité de la traduction, je produis des traductions techniques précises dans le respect des délais établis.



Je suis flexible et réactive, capable de travailler dans des conditions d’extrême urgence, grâce à mon développement professionnel dans des environnements sujets à des délais très courts et des systèmes de production Just-in-time.