Frédérique MAGAN

Je suis à la recherche d un emploi saisonnier dans la vente , la grande distribution , ou agent d entretien . J arrive à l ile rousse le 29 mai , j ai un véhicule et je n ai aucune contrainte horraire n ayant plus mes enfants à charge . Ayant beaucoup travaillé dans la vente que ce soir en grande distribution ou dans mon propre magasin de vêtements , j ai un très bon contact avec la clientele , je suis énergique et ponctuelle . J apprécie aussi la polyvalence. J accepte aussi tout travaux d entretien en ménage que ce soit dans un magasin ou résidence de vacance . Espérant que ma candidature attire votre attention , je me tiens à votre disposition . Mme Magan