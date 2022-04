Frédérique MANGIN

Diplômée en Arts Appliqués, j'ai longtemps travaillé dans le domaine du Design, avant de créer mon entreprise en 2007, spécialisée dans la mosaïque.

Depuis plusieurs années, je travaille également la céramique, et j'ai conforté cette expérience par une formation au CNIFOP en 2011.

Je suis inscrite comme Artisan d'Art à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle.



Je propose des animations : stages pour adultes, ateliers créatifs pour enfants, séances de médiation artistique pour des publics spécifiques (personnes âgées, en insertion, en situation de handicap...).



J'ai également une activité de création et fabrication, sur commande uniquement : chaque projet donne lieu à une étude et à une conception originale, pour des réalisations complètement uniques et personnalisées.



Mes compétences :

Art

Création

Design

Céramique

Mosaïque

PAO

Animation culturelle