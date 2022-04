Frederique MARC

Récemment installée dans la région rouennaise,

Secrétaire depuis plus de 20 ans, j'ai pu développer les compétences nécessaires pour mener à bien les diverses missions qui me sont confiées,

Mes expériences les plus significatives ont été dans le domaine du bâtiment, mais je suis prête à rebondir sur d'autres secteurs d'activité et élargir ainsi mon champ de compétences.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

FileMaker Pro for Windows

Apple Mac