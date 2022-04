Frédérique MARCHAL

Diplômée d'un DESS en Economie et d'un Master 2 en Droit social avec 20 ans d'expérience à des postes de direction générale de PME/TPE et de Directrice des Ressources Humaines dans des secteurs différents : formation, médico-social, animation socioculturelle, services. Des expériences qui me permettent de comprendre l'état d'esprit et le besoin de soutien des chefs d'entreprise et me donne la capacité à les accompagner de façon très opérationnelle et pragmatique en mettant à leur service capacité d'écoute, savoirs et compétences.





Externalisez les fonctions de Direction RH de votre entreprise !

Pour vous aider à piloter efficacement la gestion des ressources humaines, à court terme et de façon durable, Bras Droit des Dirigeants RH vous accompagne en prenant en charge toutes les missions de Direction RH, à temps partagé ou dans le cadre de missions ponctuelles :



- Accompagner dans la mise en conformité des obligations légales

- Mettre en place les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels

- Elaborer le parcours professionnel et le plan de formation pour vos salariés

- Organiser les élections des représentants du personnel

- Optimiser vos recrutements



5 avantages pour votre entreprise :



• Une expertise métier capable de comprendre et d’analyser votre organisation humaine,

• Un cadre pour piloter l'activité RH globale afin de vous faire gagner du temps

• Des missions personnalisées, adaptées en termes de temps et de plan d’actions, en fonction de vos besoins

• Un regard nouveau et extérieur à l'entreprise

• Aucun risque social car nous vous proposons un contrat de prestations de services

• Des clauses de confidentialité





Mes compétences :

Management opérationnel

Formation Professionnelle

Droit du Travail

Gestion des Ressources Humaines

Gestion du Personnel

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compéten