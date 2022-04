Frederique MARINOT

DIRECTRICE REGIONALE, Financement aux Particuliers

* Définition de la stratégie et des plans d’actions pour la région

* Optimisation de la couverture terrain

* Pilotage de l’activité et animation de l’équipe salariée et non salariée au quotidien,

* Garante de la stratégie de l’entreprise auprès des collaborateurs et agents, définition des objectifs individuels et montée en compétence

* Développement d’une relation durable et de confiance avec les prescripteurs.



Leadership

Capacité d’écoute

Initiative

Capacité de prise de décision

Exemplarité

Pédagogie

Développement commercial

Animation



Mes compétences :

Crédit immobilier

Prêt immobilier