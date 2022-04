Frédérique MARLET

D'ingénieur développeur à responsable de l'architecture technique de la DDSI Transilien, mon parcours professionnel m'a enrichie tant sur le plan technique que relationnel et humain !



Diplômée en 1998, j'ai démarré en tant qu'ingénieur développeur. Au fil des missions en régie chez plusieurs clients, j'ai pu compléter le bagage technique de ma formation initiale.



J'intègre SNCF en 2001 en tant qu'architecte technique. Mon périmètre couvre toute la DSI Voyageurs, dont je découvre l’écosystème vaste, hétérogène et complexe.



Retour au monde du développement en 2006, où je prends le poste de responsable de la Cellule Qualité Logicielle. Son rôle : proposer aux projets des audits de code complets et une expertise en vue d’une amélioration continue des applicatifs. Je devais également évangéliser auprès des projets, afin que qualité rime avec bénéfice et non pas contrainte !



En 2010, j’intègre l’architecture stratégique dont la mission se décline en plusieurs rôles : donner les grandes orientations en terme d’architecture, faire de la veille technologique, préconiser les produits technologiques sur des zones d’usage bien définies. La dimension communication est primordiale : définir une stratégie technologique apporte un cadre d'utilisation aux projets, qui peut être vu comme contraignant.



Fin 2014, je deviens responsable de l’architecture technique de la DDSI Transilien. Le train en région parisienne a des problématiques particulières (mass-transit et réseau haute densité). Ces spécificités ont des impacts lourds sur l’architecture technique. Ajoutez une refonte du SI Transilien pour s’intégrer dans la SOA et des impératifs dictés avec le STIF, vous obtenez un savoureux cocktail de challenges en tout genre ! Garante de l’ensemble de l’architecture Transilien, je manage une équipe d’architectes opérationnels qui étudient tambour battant les multitudes de projet qui émaillent notre quotidien.



Mes compétences :

Méthode agile

Architecture d'Entreprise

Innovation

Animation de réunions

Planification

Animation d'équipe

Recrutement

Pilotage d'équipe

Gestion de projet informatique

Conduite de projet

Management

Service-oriented architecture