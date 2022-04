Frédérique MARTIN

Publiée depuis 1996, je remporte le prix Prométhée de la nouvelle en 2004 avec un recueil "L'écharde du silence", paru aux éditions du Rocher. En 2005 une première fois, puis en 2008, je bénéficie du soutien du Centre Régional des Lettres de Midi Pyrénées pour l'écriture des romans "Femme vacante" (Pleine page 2008) et "Le vase où meurt cette verveine" (Belfond 2012)



Je donne régulièrement des lectures de mes textes et j'anime des ateliers d'écriture pour toutes sortes de publics. Je répond également à des commandes artistiques comme l'écriture d'un livre-vidéo retraçant le combat mené pour la sauvegarde de l'usine JOB ou la création d'une fiction en lien avec le travail d'une anthropologue pour la Novela.



Élue en 2010 au CRL Midi Pyrénées dans le collège des auteurs, je suis aussi Présidente du Jury du Concours de la nouvelle du CROUS de Toulouse depuis 1999, après avoir été membre du comité de lecture du Prix du Jeune Ecrivain, du Prix des cinq continents et membre du jury du concours de nouvelles organisé par la revue "L'encrier renversé".



Adhérente de la Société des gens de lettres (SGDL) et de la Sofia, j'interviens en accord avec les préconisations de la Charte des auteurs jeunesse. Je soutiens également l'association des Amis d'Armel Guerne et suis marraine pour la scolarisation d'enfants au Sénégal dans l'association des Amis de Fambine.



Mes compétences :

Lectures publiques

Collaborations artistiques

Ecriture : fictions, textes de commande, nouvelles

Atelier d'écriture

Chroniqueuse radio

Accompagnement éditorial, rewriting