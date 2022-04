Frédérique MARTIN

A la base, Ingénieur en développement CAO, je partage, depuis maintenant plus de 12 ans, mon temps entre la formation aux adultes et une activité de conseils en bureautique et en développement informatique.



Je répond à vos besoins en :



BUREAUTIQUE ET SECRÉTARIAT

.........- Saisies et mises en forme pour vos courriers, tableurs, calculs et présentations

................. > WORD

................. > EXCEL

................. > POWERPOINT

.........- Automatisation des taches

................. > Fonctions de calcul avancées

................. > Utilisations des commandes avancées

................. > Élaboration et mise en œuvre de modèles

................. > Macros et Programmation VBA



FORMATIONS

.........- Animations de Formations individuelles, en groupe ou en E-Learning

................. > Pack office MICROSOFT (Word, Excel, Access, PowerPoint)

................. > Bureautique Open office (Texte, Calcul, tableur)

................. > Programmation VBA

.........- Conception et préparation

................. > Détermination de programmes de formation

................. > Conception et réalisation de supports de cours



DÉVELOPPEMENTS

.........- Analyse et conception

.........- Développement et codage

................. > Programmation en C, C++, VisualBasic, VBA Microsoft

................. > Tests

.........- Conception de bases de données

................. > ACCESS (Base, Avancé, MACROS et Programmation VBA)

CONSEILS

.........- Analyse des besoins

.........- Étude de l’existant et audit des utilisateurs

.........- Rédaction de spécifications et approche ergonomique

.........- Documents d'installation et manuel utilisateur



Mes compétences :

Animation de formations

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

Visual Basic for Applications

Microsoft Access